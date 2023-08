Piazza Affari negativa. Tengono le banche, male l'automotive

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, per le preoccupazioni sulla tenuta dell'economia cinese (rinnovati timori per il settore immobiliare e per il sistema bancario ombra) e su possibili nuovi rialzi dei tassi da parte della Fed (dopo che le minute dell'ultima riunione sono risultate moderatamente hawkish).Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,088. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.896 dollari l'oncia. Segno più per il(Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,68%.Sulla parità lo, che rimane a quota +172 punti base, con ilche si posiziona al 4,39%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,36%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,36%, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,41%., si muove sotto la parità il, che scende a 28.062 punti, con uno scarto percentuale dello 0,38%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 30.078 punti. In frazionale calo il(-0,46%); sulla stessa linea, in discesa il(-0,87%).di Piazza Affari, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,00%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,77%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,86%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,77%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,64%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,57%.Tra i(+1,31%),(+1,22%),(+1,07%) e(+1,02%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,87%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,15%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,78%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,61%.