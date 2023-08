Piazza Affari si conferma debole assieme agli altri Listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, al termine di una settimana di alti e bassi, in scia allein merito alle prossime mosse sui tassi ed alle vendite che hanno investito in mercati asiatici, di rimando allaSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,088. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,32%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 80,3 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +171 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,29%.tentenna, che cede lo 0,59%, preda dei venditori, con un decremento dello 0,75%, vendite su, che soffre un calo dello 0,72%.Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,53%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 29.722 punti. In frazionale calo il(-0,48%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità il(-0,44%).di Milano, troviamo le utilities in funzione difensiva, come(+0,87%),(+0,64%) ed(+0,62%).Le peggiori performance sono per le banche, nonostante le indiscrezioni che parlano di una lettera della BCE all'Italia sul tema della tassa sugli extraprofitti. La più sacrificata oggi, che cede il 2,47%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,45%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,66%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,59%.del FTSE MidCap,(+1,92%),(+1,30%),(+1,22%) e(+0,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,56%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,31%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,50%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,41%.