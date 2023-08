Prevalgono le vendite a Piazza Affari. Bene le utility, male le banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Lehanno chiuso la settimana con, che gli investitori preoccupati dalleanche nei prossimi mesi e dalle notizie in arrivo dalla Cina. Dopo i recenti e deludenti dati macroeconomici e i problemi legati al pagamento di interessi sul debito da parte della società Country Garden, oggi è arrivata la presentazione di istanza di fallimento e la richiesta di protezione dai creditori presso un tribunale newyorkese da parte del gruppo immobiliare Evergrande.Al di là delle notizie in arrivo da oriente, scrivono gli analisti di Intesa Sanpaolo, "lache caratterizza l'andamento dei mercati nelle ultime sessioni trova, in un contesto di avversione al rischio".L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. Seduta positiva per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,36%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +172 punti base, con ilche si posiziona al 4,31%.piccola perdita per, che scambia con un -0,65%, tentenna, che cede lo 0,65%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,38%., chiude sotto la parità il, che scende a 27.762 punti, con uno scarto percentuale dello 0,42%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da mercoledì scorso; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 29.751 punti. Poco sotto la parità il(-0,51%); come pure, variazioni negative per il(-0,82%).di Piazza Affari, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,24%. Composta, che cresce di un modesto +0,68%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,65%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,99%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,41%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,78%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,62%.del FTSE MidCap,(+1,84%),(+1,55%),(+1,40%) e(+1,18%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,09%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,61%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,40%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,04%.