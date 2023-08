Wall Street resta al palo. Timori su tassi di interesse e Cina

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

telecomunicazioni

Bank of America

Farfetch

Applied Materials

Deere

Estée Lauder

WeWork

Bloomin' Brands

Wal-Mart

United Health

Chevron

Cisco Systems

Johnson & Johnson

Nike

Goldman Sachs

Ross Stores

Datadog

Applied Materials

Sirius XM Radio

JD.com

PDD Holdings

Moderna

Globalfoundries

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 34.510 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.366 punti. In lieve ribasso il(-0,32%); sulla stessa linea, in frazionale calo l'(-0,21%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,21%.Gli investitori guardano alla crisi immobiliare cinese e ai problemi nel sistema bancario ombra della principale economia asiatica per capire se ci possono essere ricadute negative sui mercati globali. Gli operatori si interrogano anche sulal termine di una settimana che è stata contraddistinta ancora una volta da forti dati macroeconomici. Senza dati economici importanti previsti per la giornata odierna, l'attenzione degli analisti è già sul discorso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell al"Pensiamo che il tono di Powell a Jackson Hole sarà meno equilibrato rispetto ai verbali del FOMC di luglio - hanno scritto gli analisti di- La dipendenza dai dati della Fed rende i verbali un po' obsoleti poiché la riunione si è svolta prima del rilascio del PIL del 2° trimestre sopra il consensus e, naturalmente, del robusto flusso di dati di luglio. Gli ultimi dati probabilmente aumenterebbero le preoccupazioni dei policymaker per una nuova accelerazione dell'inflazione, guidata da una forte domanda aggregata. Pertanto, prevediamo che".Tra le società che hannoa mercato chiuso,ha comunicato un outlook deludente dopo un secondo trimestre in chiaroscuro, mentreha divulgato un outlook superiore alle attese dopo un terzo trimestre positivo. Tra le maggiori società che hannoha incrementato la guidance sull'utile dell'intero esercizio dopo un terzo trimestre positivo, mentreha rilasciato un outlook deludente per le continue sfide che si trova ad affrontare in Asia., che ha comunicato la volontà di effettuare un raggruppamento azionario per restare quotata sul NYSE, e, dopo che il Wall Street Journal ha scritto che l'investitore attivista Starboard Value ha costruito una partecipazione di oltre il 5% nella società, diventando uno dei primi cinque azionisti.del Dow Jones,(+1,64%),(+1,13%),(+0,93%) e(+0,89%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,73%. Tentenna, che cede lo 0,67%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,61%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,93%),(+3,26%),(+2,75%) e(+1,89%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,21%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,90%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,45%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,10%.