Mercato americano contrastato, attesa per risultati Nvidia e simposio Jackson Hole

(Teleborsa) -, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,41%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.376 punti. In rialzo il(+0,92%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'(+0,37%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,35%) e(+0,58%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,15%),(-1,07%) e(-0,92%).Gli investitori guardano aldella Federal Reserve - per indicazioni sull'andamento dei tassi tassi di interesse - e alledi alcuni importanti aziende - alcune delle quali sono una bussola per la salute del settore tech.La riunione dei banchieri centrali a Jackson Hole, nel Wyoming, inizierà il 24 agosto. Il focus del mercato sarà il. "Dato il rallentamento dell'inflazione, gli sviluppi più moderati del costo del lavoro e le assunzioni più deboli nonostante la forte attività, pensiamo che sosterrà la causa per una pausa a settembre, ma lascerà la porta aperta a un ulteriore possibile aumento dei tassi a novembre o dicembre a seconda di come evolvono i dati", hanno scritto gli analisti diSul fronte deipubblicherà i suoi dati oggi dopo la chiusura del mercato. Domani tocca a, mentre mercoledì ci sarà la trimestrale più importante della settimana, ovvero quella di. Tra gli altri, nei prossimi giorni pubblicheranno i dati anchedel Dow Jones,(+1,07%),(+0,70%) e(+0,70%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,81%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,66%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,34%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,17%.(+15,88%),(+9,23%),(+5,49%) e(+5,17%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,45%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,41%. Tentenna, che cede l'1,37%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,34%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,15 Mln unità; preced. 4,16 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -3,3%)15:45: PMI composito (atteso 52 punti; preced. 52 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 49,4 punti; preced. 49 punti)15:45: PMI servizi (atteso 52,3 punti; preced. 52,3 punti).