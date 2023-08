Mondo TV France, soci approvano diminuzione del capitale per fusione

Mondo TV France

(Teleborsa) - L'diha approvato, nell'ambito del processo di fusione per incorporazione di Mondo TV Suisse in Mondo TV France approvato dal CdA in data 27 giugno 2023, una, mediante trasferimento da capitale a riserve a parità di patrimonio netto.Al fine di realizzare la fusione delle due società al net book value, secondo la legislazione francese, i CdA delle due società hanno determinato di realizzare preliminarmente una riduzione tecnica del capitale sociale di Mondo Tv France per un importo pari a 469.431 euro,, mediante riduzione del capitale sociale e incremento delle riserve disponibili; il capitale sociale di mondo Tv France viene quindi ridotto preliminarmente da 2.029.729 a 1.560.298 euro; ad esito della riduzione di capitale le azioni di Mondo tv France avranno un valore nominale implicito pari a 0,008 euro.L'assemblea straordinaria dei soci ha quindiad eseguire la riduzione del capitale entro un termine di 12 mesi.