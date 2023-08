Redelfi, per Bess Power finanziamento di 15 milioni di dollari

Redelfi

Altea Green Power

(Teleborsa) -, controllata al 65% da RAL Green Energy - società partecipata in modo paritetico da, ha sottoscritto un contratto di finanziamento con Leyline Renewable Capital per un importo massimo di 15 milioni di dollari, da destinare all’implementazione della pipeline di Battery Energy Storage System stand-alone (“BESS”)sul territorio americano.Leyline è una società di diritto americano che investe in energia rinnovabile, fornendo finanziamenti per supportare i progetti dalla fase di early stage dello sviluppo fino alla costruzione.Ilcon possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi, consentirà a BESS Power di disporre del capitale necessario allo sviluppo dei progetti, mediante tiraggi, che la stessa BESS Power potrà effettuare sulla base dell’effettiva necessità, e il cui ammontare sarà proporzionato allo stato di avanzamento dei progetti.La firma del finanziamento crea i presupposti per l’attivazione del meccanismo premiante definito in sede di costituzione di BESS Power in favore del socio di minoranza Elio Energy Group, che prevede il trasferimento da parte di RAL in capo alla stessa Elio di una percentuale di quote di BESS Power non superiore al 15%, come riconoscimento della valorizzazione della pipeline apportata in BESS Power.