Wall Street positiva in attesa di Jackson Hole e trimestrale Nvidia

(Teleborsa) -, dopo un forte sell-off la scorsa settimana, mentre gli investitori guardano aldella Federal Reserve - per indicazioni sull'andamento dei tassi tassi di interesse - e alledi alcuni importanti aziende - alcune delle quali sono una bussola per la salute del settore tech.La riunione dei banchieri centrali a Jackson Hole, nel Wyoming, inizierà il 24 agosto. Il focus del mercato sarà il. "Dato il rallentamento dell'inflazione, gli sviluppi più moderati del costo del lavoro e le assunzioni più deboli nonostante la forte attività, pensiamo che sosterrà la causa per una pausa a settembre, ma lascerà la porta aperta a un ulteriore possibile aumento dei tassi a novembre o dicembre a seconda di come evolvono i dati", hanno scritto gli analisti diSul fronte deipubblicherà i suoi dati oggi dopo la chiusura del mercato. Domani tocca a, mentre mercoledì ci sarà la trimestrale più importante della settimana, ovvero quella di. Tra gli altri, nei prossimi giorni pubblicheranno i dati anchePer quanto riguarda i titoli interessati dallebeneficia del fatto che HSBC ha alzato il prezzo obiettivo a 780 dollari, il secondo più alto a Wall Street.festeggia l'upgradi di Bank of America a buy da neutral.ha visto Citigroup alzare il giudizio a buy da neutral, mentresoffre il downgrade di JPMorgan a underweight da neutral.Con riguardo agliha siglato un accordo definitivo per la vendita di una quota dell'80,1% nel business Delrin alla società di private equity TJC in una transazione del valore di 1,8 miliardi di dollari, mentreha annunciato il piano per acquisirein un deal da 4,5 miliardi di dollari.Tra lesta valutando la vendita di una parte della sua attività di wealth management, deterrà il 9,5% didopo l'offerta di scambio di azioni e la CEO di starebbe prendendo in considerazione un piano per realizzare un significativo cambiamento della struttura organizzativa della banca.Guardando ai, ilche si attesta a 34.555 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 4.390 punti. In rialzo il(+0,77%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,52%).Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,15 Mln unità; preced. 4,16 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -3,3%)15:45: PMI composito (atteso 52 punti; preced. 52 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 49,4 punti; preced. 49 punti)15:45: PMI servizi (atteso 52,3 punti; preced. 52,3 punti).