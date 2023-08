Commissione UE autorizza acquisizione di ECF da parte di PAI Partners

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni,di ECF Group da parte di PAI Partners, entrambe società con sede in Francia.è attiva nel commercio all'ingrosso di attrezzature e materiali non alimentari per il settore alberghiero e l'assistenza professionale; è attiva in tutto il mondo e all'interno dell'UE è attiva principalmente in Germania, Austria, Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo.è una società di private equity che gestisce fondi che investono in servizi alle imprese, prodotti alimentari, prodotti di consumo, industriali e sanitari.La Commissione ha concluso che l'acquisizione proposta, dato il suo impatto molto limitato sulla struttura del mercato. L'operazione è stata esaminata secondo la procedura semplificata.