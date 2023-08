In rialzo Milano e le Borse europee, rally del produttori di chip

STM

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Spiccano i(in Italia), spinti dall'ottimismo in attesa dei risultati trimestrali di Nvidia, il maggiore produttore di chip a livello globale. In calendario per l'area euro non ci sono dati di rilievo oggi. L'unica indicazione è arrivata dalla BCE, la quale ha comunicato che a giugno la ha chiuso con un surplus di 36 miliardi di euro, in significativo miglioramento rispetto al mese precedente.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,089. Lieve aumento dell', che sale a 1.903 dollari l'oncia. Perde terreno il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 79,83 dollari per barile, con un calo dello 0,36%.Si riduce di poco lo, che si porta a +169 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 4,32%.ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,09%,avanza dello 0,67%, eavanza dell'1,22%.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dell'1,05% sul; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dell'1,00% rispetto alla chiusura precedente.In moderato rialzo il(+0,54%); sulla stessa tendenza, positivo il(+0,86%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,49%),(+3,35%),(+1,72%) e(+1,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,79%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,24%),(+1,88%),(+1,80%) e(+1,64%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,81%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,16%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,97%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,90%.