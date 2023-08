Positivi i mercati europei. Focus su Jackson Hole

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Nel frattempo resta senza direzione negli USA l', in un'ottava che resta caratterizzata dall'attesa per il simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole.Sul mercato valutario, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,41%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.898,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,33%) si attesta su 79,85 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +168 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,31%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,66%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,18%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,59%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 28.167 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 30.141 punti.di Milano, troviamo(+4,00%),(+2,77%),(+2,47%) e(+1,69%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,85%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,75%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,73%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,61%.del FTSE MidCap,(+2,38%),(+2,34%),(+1,95%) e(+1,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,76%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,60%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,56%.Tentenna, che cede l'1,31%.