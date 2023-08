Trump si costituirà per l'arresto ad Atlanta giovedì

(Teleborsa) -, nell'ambito del procedimento che lo vede imputato, assieme ad altre 18 persone, per aver tentato di alterare i risultati delle. Il tycoon, secondo quanto annunciato da lui stesso sul canale Truth Social, si presenterà presso il carcere dellaper le formalità.Nel frattempo, la sua- gli avvocati Jennifer Little, Drew Findling e Marissa Goldberg - hanno concordato con il procuratore Fani Willis unaed una serie dicon testimoni e co-imputati. Le condizioni di rilascio per Trump sono più ampie di quelle stabilite per gli altri indagati, in quanto all'ex presidenteper prendere di mira i suoi 18 co-imputati, eventuali testimoni ed i 30 cospiratori non incriminati.A proposito del procuratore Willis, Trump ha detto che "si occupa di uno dei più grandi omicidi e disastri nella storia americana", ma "nel mio caso il viaggio ad Atlanta non è per omicidio, ma", scrive l'ex Presidente USA, facendo riferimento al colloquio telefonico con il segretario di Stato della Georgia, cui chiese 11mila voti per ribaltare l'esito elettorale a favore del rivale Biden.- denuncia Trump sul social - ed aper questain stretta collaborazione con il corrotto dipartimento di Giustizia di Joe Biden. Non è altro che interferenza elettorale".Quella per le elezioni in Giorgia è solo una delle accuse in piedi contro l'ex Presidente USA, che viene accusato anche per l'assalto a Capitol Hill del gennaio 2016 e per una serie di altri fatti, con accuse che vanno dalla corruzione alla colpa grave.