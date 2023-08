Urban Outfitters, vendite record di 1,27 miliardi di dollari nel 2° trimestre

Urban Outfitters

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense attiva nella vendita di abbigliamento e prodotti lifestyle, ha registrato undi 104,1 milioni di dollari (vs 59,5 milioni un anno fa) e undi 1,10 dollari (vs 0,64 dollari) per i tre mesi terminati il 31 luglio 2023. Per il semestre, l'utile netto è stato di 156,9 milioni di dollari e l'utile per azione è stato di 1,67 dollari.Leper i tre mesi sono aumentate del 7,5%, raggiungendo la cifra record di 1,27 miliardi di dollari. Per il semestre, le vendite sono aumentate del 6,7% raggiungendo la cifra record di 2,39 miliardi di dollari.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione trimestrale di 0,89 dollari su vendite per 1,25 miliardi di dollari."Siamo orgogliosi di annunciare vendite record nel secondo trimestre che hanno contribuito a determinare un aumento del 72% dell'EPS - ha affermato Richard A. Hayne, amministratore delegato di Urban Outfitters - Un'altra cosa gratificante è che la".