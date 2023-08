Wall Street cauta con focus su Jackson Hole. Conti e PMI sotto i riflettori

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19% sul, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.402 punti. Poco sopra la parità il(+0,34%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'(+0,38%).C'è attesa per la una nuova tornata di dati macro, in particolare ie, per l'apertura delcon il numero uno della banca centrale americana,, che parlerà venerdì 25 agosto. Molti analisti si aspettano che rafforzi il messaggio che le decisioni della Fed continueranno a dipendere dai dati.L'attenzione degli investitori è rivolta anche ai risultati trimestrali della la società di informatica,Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,40%),(+0,77%) e(+0,52%). Il settore, con il suo -1,56%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+1,25%),(+0,79%) e(+0,61%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,20%.Senza slancio, che negozia con un -2,07%.è stabile, riportando un moderato -1,36%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,18%.(+4,65%),(+3,20%),(+2,64%) e(+2,48%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,04%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,95%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,77%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,67%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:45: PMI composito (atteso 52 punti; preced. 52 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 49,3 punti; preced. 49 punti)15:45: PMI servizi (atteso 52,3 punti; preced. 52,3 punti)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -2,5%)16:00: Vendita case nuove (atteso 705K unità; preced. 697K unità).