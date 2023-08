Deutsche Bank, Stephen Fisher nominato Global Head of Political Affairs

Deutsche Bank

Blackrock

(Teleborsa) -haa partire dal 1° ottobre, in quanto "vuole rafforzare ulteriormente il dialogo con la sfera politica". Il manager avrà uffici a Bruxelles e Londra e riferirà a Ben Alka, Global Head of Corporate Affairs & Strategy.Fisher arriva da, dove è stato co-responsabile del. In precedenza, ha lavorato, tra gli altri, per l'Associazione bancaria olandese, la Federazione bancaria europea e l'Autorità di vigilanza finanziaria del Regno Unito."Con Stephen Fisher, stiamo acquisendo un- ha affermato Alka - La sua vasta esperienza nel dialogo con i politici e sulle questioni normative ci aiuterà a espandere ulteriormente i nostri rapporti con i politici in Europa e in altri importanti mercati in tutto il mondo".