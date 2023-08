Prevalgono le vendite a New York, occhi a dichiarazioni Fed

Nvidia

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

informatica

Travelers Company

Verizon Communication

Dow

Boeing

Intel

Walt Disney

Walgreens Boots Alliance

Autodesk

Nvidia

PDD Holdings

Exelon

Dollar Tree

Advanced Micro Devices

Enphase Energy

Marvell Technology

(Teleborsa) -, con lainnescato dai risultati migliori del previsto di, mentre gli investitori guardano alper avere indizi sul futuro percorso dei tassi di interesse statunitensi. Il fulcro dell'evento sarà il discorso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell, in programma domani, ma intanto stanno già arrivando alcune dichiarazioni da parte di altri banchieri centrali.Il presidente della Fed Bank of Philadelphia, ha detto che vede i tassi di interesse invariati per il resto dell'anno e ritiene che i policymaker abbiano probabilmente intrapreso un inasprimento sufficiente. L'ex presidente della Fed Bank di St. Louis,, ha affermato che una riaccelerazione dell'economia statunitense potrebbe comportare un aumento dei costi di finanziamento.Sul fronte dei sono scese più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nell'ultima settimana, sono diminuiti più delle attese gli ordinativi di beni durevoli americani nel mese di luglio 2023, è migliorato l'indice FED Chicago sull'attività nazionale (CFNAI) a luglio, e sono aumentati meno delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA.Guardando ai, scambia con un calo dello 0,49% sul; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 4.406 punti. In rosso il(-1,36%); sulla stessa linea, in discesa l'(-0,82%).In discesa a Wall Street tutti idell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,35%),(-1,34%) e(-1,23%).Tra i(+0,77%),(+0,75%) e(+0,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,71%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,40%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,13%.scende del 2,54%.Tra i(+3,34%),(+1,74%),(+1,14%) e(+0,65%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,46%. Scende, con un ribasso del 7,39%. Crolla, con una flessione del 5,71%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,68%.