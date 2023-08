UE autorizza l'acquisizione di Nutrinova da parte di Mitsui e Celanese

Celanese

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni,del controllo congiunto della società olandese Nutrinova da parte della giapponese Mitsui e della statunitenseNutrinova, attualmente controllata esclusivamente da Celanese, è attiva principalmente nella. Mitsui è attiva in settori quali quello dei prodotti chimici di base e ad alte prestazioni e delle risorse alimentari. Celanese è un produttore globale di polimeri tecnici ad alte prestazioni utilizzati in una varietà di applicazioni, nonché di prodotti acetilici, utilizzati come prodotti chimici intermedi per le principali industrie.La Commissione ha concluso che l'acquisizione proposta, date le sovrapposizioni molto limitate tra le attività delle società. L'operazione è stata esaminata secondo la procedura semplificata.