Borse europee deboli, effetto Powell. Attesa Lagarde

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei., che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa. Intanto a Wall Street l'segna un aumento dello 0,39%: il mercato ha perso slancio dopo che il, ha frenato gli entusiasmi iniziali. Il banchiere, nel suo intervento al simposio di Jackson Hole , ha annunciato che "la Fed è pronta ad alzare ancora i tassi se necessario". In serata è previsto lo speech dellaSul mercato valutario, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,36%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,82%, a 79,7 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +169 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,23%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,21%. Piazza Affari chiude la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,49%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 30.171 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+4,18%),(+1,37%),(+1,36%) e(+1,28%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,85%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,83%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,56%.del FTSE MidCap,(+3,10%),(+2,93%),(+2,64%) e(+2,09%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,16%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,86%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,77%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,52%.