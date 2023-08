Piazza Affari positiva grazie a banche e automotive. Occhi a Jackson Hole

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che mostrano buoni guadagni, grazie sopratutto ai rialzi del settore bancario e automotive. Il clima è comunque attendista, con gli investitori che aspettano i, in programma oggi al simposio di Jackson Hole della Federal Reserve statunitense.Sul fronte macroeconomico, inla seconda lettura ha confermato lanel 2° trimestre, con il contributo positivo di domanda interna e scorte compensato dall'apporto negativo del commercio estero, mentre l'ha registrato una nuova contrazione ad agosto, a un livello coerente con una contrazione del PIL nel 3° trimestre. In, isi sono confermati in netto calo a luglio.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,081. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.917,5 dollari l'oncia. Segno più per il(Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,38%.Sulla parità lo, che rimane a quota +169 punti base, con ilche si posiziona al 4,23%.composta, che cresce di un modesto +0,51%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,50%, e denaro su, che registra un rialzo dello 0,73%.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dell'1,02% sul; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,96%. In frazionale progresso il(+0,37%); come pure, poco sopra la parità il(+0,36%).di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,44%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,07%. Buona performance per, che cresce dell'1,58%. Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,56%.DeboliTra i(+3,10%),(+3,03%),(+2,19%) e(+2,08%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,77%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,60%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,21%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,98%.