Scuola, supplenze: attiva la funzione di ritiro domande on line

(Teleborsa) - Il MIM ha comunicato che a partire da oggi, 25 agosto, potranno esprimere il ritiro anche gli aspiranti che hanno presentato la domanda unicamente per lee che non hanno espresso preferenze per le supplenze ai fini del ruolo da. Fino ad oggi al problema avevano ovviato glichiedendo agli interessati di inviare per email la richiesta di ritiro della domanda per le supplenze.Il ritiro, da adesso, potrà avvenire cliccando sul link della mail/notifica di avvenuto inoltro ricevuta dopo l’invio della domanda per le supplenze (possibile fino allo scorso 31 luglio) e potrà essere effettuato fino a quando lper la domanda presentata non abbia avviato il procedimento per le supplenze.Pertanto da oggi la domanda di supplenza può essere ritirata da chi non ha partecipato all’assegnazione deglifinalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia. Si evidenzia che chi ha partecipato all’assegnazione dei ruoli da GPS sostegnoed è risultato assegnatario di sede è comunque escluso dall’elaborazione delle supplenze.Chi invece vi ha partecipato, non è risultato assegnatario di sede e per qualsiasi ragione intende ritirare laper le supplenze, dovrà rivolgersi direttamente all’Ufficio competente poiché per loro non è disponibile la funzione di ritiro on line.