Wall Street positiva nel giorno di Powell

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni industriali

beni di consumo secondari

finanziario

Verizon Communication

Travelers Company

Boeing

Walgreens Boots Alliance

Intel

Walt Disney

Autodesk

Seagen

Diamondback Energy

Dollar Tree

Advanced Micro Devices

Marvell Technology

Enphase Energy

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, in attesa del discorso del, al simposio di Jackson Hole. Gli investitori aspettano anche l'intervento della, per avere indicazioni sulle prossime mosse di politica monetaria su entrambe le sponde dell’Atlantico.Tra gli indici statunitensi, ilavanza a 34.294 punti; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,46%, portandosi a 4.396 punti. Guadagni frazionali per il(+0,36%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'(+0,39%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,71%),(+0,71%) e(+0,60%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,57%) e(+0,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,93%.Sensibili perdite per, in calo del 4,60%.In apnea, che arretra del 4,09%.Poco mosso, che mostra un -3,91%.Tra i(+2,07%),(+1,08%) e(+0,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -12,90%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,97%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,85%.Scende, con un ribasso del 6,15%.