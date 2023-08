SEC, prima azione esecutiva che ha coinvolto gli NFT

(Teleborsa) - La(SEC) ha accusato, una società di media e intrattenimento con sede a Los Angelesn, di aver condotto un'sotto forma di presunti non-fungible token (). Attraverso l'offerta, Impact Theory ha raccolto circa 30 milioni di dollari da centinaia di investitori, inclusi investitori in tutti gli Stati Uniti. Si tratta della prima azione esecutiva della SEC che ha coinvolto gli NFT.Secondo l'ordine della SEC, da ottobre a dicembre 2021, Impact Theory ha offerto e venduto tre livelli di NFT, noti come Founder's Keys, che Impact Theory ha definito "Legendary", "Heroic" e "Relentless". Tra le altre cose, Impact Theory ha sottolineato che stava "" e, in caso di successo, avrebbe fornito "" agli acquirenti. Dall'ordinanza risulta che gli NFT offerti e venduti agli investitori erano contratti di investimento e quindi titoli. Di conseguenza, Impact Theory ha violato le leggi federali sui titoli offrendo e vendendo questi crypto asset securities al pubblico in un’offerta non registrata che non era altrimenti esente dalla registrazione."In assenza di un'esenzione valida, le offerte di securities, in qualsiasi forma, devono essere registrate - ha affermato Antonia Apps, direttrice dell'ufficio regionale di New York della SEC - Senza registrazione, gli investitori di tutti i tipi sonofornite da tempo dalle nostre leggi sui titoli".Senza ammettere o negare le conclusioni della SEC, Impact Theory ha accettato un ordine cease-and-desist e diin disgorgement, interessi e sanzione civile. L'ordinanza istituisce inoltre un fondo per restituire il denaro che gli investitori danneggiati hanno pagato per acquistare gli NFT.