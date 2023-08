Seduta positiva per i mercati europei in giornata con pochi spunti

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in una. Gli investitori guardano quindi a indicazioni positive da altre aree del mondo, con i listini asiatici che sono saliti dopo che ieri il ministero delle Finanze cinese ha detto di voler ridurre la tassa dello 0,1% sugli scambi azionari "per rinvigorire il mercato dei capitali e aumentare la fiducia degli investitori", e l'andamento odierno in verde di Wall Street, dopo una settimana chiusa con gli interventi dei banchieri centrali della Fed a Jackson Hole, che hanno ribadito come l'alta inflazione resti il problema chiave ma dai quali non è emerso un orientamento più hawkish delle attese.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,081. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,53%. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,22%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,18% a quota +168 punti base, mentre ilsi attesta al 4,22%.ben impostata, che mostra un incremento dell'1,03%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,32%.continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 28.544 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che chiude la giornata in aumento dell'1,21% rispetto alla chiusura precedente. Sale il(+1,4%); sulla stessa tendenza, positivo il(+1,46%).Tra lea grande capitalizzazione, in luce, con un ampio progresso del 3,38%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,35%. Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,59%.avanza del 2,57%.Tra i(+4,40%),(+4,32%),(+4,18%) e(+4,01%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che termina la seduta con -2,12%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,96%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,58%.