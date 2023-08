Tokyo chiude positiva. Borse cinesi in rally con misure stimolo mercati

Nikkei 225

(Teleborsa) - Giornata molto positiva per i mercati asiatici, guidati dal, dopo che le autorità di mercato hanno annunciato nuovisull'azionario cinese: il dimezzamento dell'e minori. Una mossa che punta a risollevare i mercato dopo le batoste ricevute a seguito della crisi del mercato immobiliare.In netto rialzo la piazza di, che avanza dell'1,43%, assieme a, che sale dell'1,42%. Bene anche(+1,39%), mentre resta più cauta(+0,24%).mostra un buon guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +1,72% ed il Topix che sale dell'1,58%. Guadagni frazionali per(+0,85%).Fra le borse che chiuderanno più tardi gli scambi fanno bene anche(+0,97%),con incrementi dello 0,2%, mentre resta in disparteche lima lo 0,1%.Chiudono poco sopra la parità(+0,24%) e(+0,4%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,05%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 27 agosto si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,16%.Il rendimento dell'scambia 0,67%, mentre il rendimento per ilè pari 2,59%.