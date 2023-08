Piazza Affari in rally fa meglio del resto dell'Eurozona

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, accelerando nel pomeriggio dopo l'andamento positivo di Wall Street. Il FTSE 100 mostra l'aumento maggiore, dopo la pausa festiva di ieri, mentre il FTSE MIB sale in linea con gli altri Eurolistini, sostenuto dalla performance di Banche, Assicurazioni e settore Auto.Sulsi sono distinti Italian Exhibition Group, dopo i conti positivi del primo semestre diffusi nell'ultima parte di seduta, e Olidata, dopo l'aggiudicazione di un contratto annunciata ieri sera a mercato chiuso. Sull'spiccano i rialzi di Portobello, che ieri sera ha rivelato di aver raggiunto un accordo con l'Agenzia delle Entrate, e di Almawave, che ha siglato un importante accordo con Microsoft Italia.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,086. L', in aumento (+0,86%), raggiunge 1.936,8 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,1%.Si riduce di poco lo, che si porta a +166 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 4,14%.ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,88%, su di giri(+1,72%), e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,67%.Giornata di guadagni per la, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,21%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che chiude la giornata in aumento dell'1,19% rispetto alla chiusura precedente. In rialzo il(+1,01%); sulla stessa tendenza, sale il(+0,92%).Tra lea grande capitalizzazione,avanza del 2,49%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,14%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,94%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,71%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che chiude la seduta con -0,60%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,23%),(+4,77%),(+4,48%) e(+3,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che termina le contrattazioni a -1,74%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,74%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,76%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.