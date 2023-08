Piazza Affari si conferma in rialzo con gli altri mercati del Continente

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Saipem

Unicredit

Generali Assicurazioni

Tenaris

DiaSorin

Saras

Ariston Holding

Banca Popolare di Sondrio

Alerion Clean Power

Intercos

SOL

Danieli

Eurogroup Laminations

(Teleborsa) -, in attesa di una partenza cauta per Wall Street. çLasciate alle spalle le buone notizie arrivate dalla Cina a inizio settimanain questi giorni: dalla fiducia dei consumatori (oggi) al dato del PIL, senza dimenticare ilche chiuderà la tornata vemnerdì.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,081. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.917,3 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,69%.Invariato lo, che si posiziona a +168 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,22%.avanza dello 0,32%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,43%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,34%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,71%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 30.747 punti.Poco sopra la parità il(+0,64%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il(+0,47%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,04%), complice il perfezionamento della vendita di una nave a BW Energy.Bene anche(+1,49%),(+1,44%) e(+1,15%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,51%.del FTSE MidCap,(+5,40%),(+3,01%),(+2,90%) e(+2,89%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,60%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,60%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,55%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,06%.