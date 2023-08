Pro-Gest, risultati in forte calo nel 1° semestre per riduzione prezzo carta

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nella produzione di carta riciclata, cartone ondulato e soluzioni di imballaggio, ha registratoal 30 giugno 2023 pari a 275,4 milioni di euro, in del 39% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per la diminuzione dei prezzi di vendita e la riduzione delle quantità vendute.Il semestre, spiega l'azienda nel resoconto intermedio sulla gestione, è stato caratterizzato da "unain cui tutto il settore degli imballaggi è stato coinvolto da una riduzione dei volumi di vendita legata prevalente ad una domanda interna debole che si inserisce in un clima economico ancora molto incerto".L'è diminuito del 40,3% a 61,6 milioni di euro, in funzione della riduzione dei fatturati. L'è stato pari a 1,2 milioni di euro, contro un utile del periodo precedente pari a 34,4 milioni di euro (-96,5%).L'al 30 giugno 2023 ammonta a 531,6 milioni di euro, rispetto a 504,1 milioni di euro al 31 dicembre 2022, con un incremento pari a 27,6 milioni di euro principalmente dovuto all'assorbimento del capitale circolante collegato all'andamento dei volumi di vendita dei prodotti finiti, agli investimenti e agli oneri finanziari. Alla fine del periodo laè pari a 49 milioni di euro.