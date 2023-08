UE autorizza acquisizione di Universo IME da parte di Sonae e Bankinter

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'della società portoghese Universo IME da parte di Sonae SGPS, anch'essa portoghesi, e della spagnola Bankinter Consumer Finance (BKCF).Universo IME è attiva neiai consumatori, nell'intermediazione creditizia per finanziamenti al consumo concessi da terzi nonché nei servizi di dealer acquiring per i rivenditori. Sonae è attiva principalmente nel settore della vendita al dettaglio di generi alimentari e non alimentari, nonché nel settore finanziario e assicurativo al consumo. BKCF è attiva principalmente nel settore bancario retail.La Commissione ha concluso che l'acquisizione proposta, date le limitate sovrapposizioni orizzontali e i collegamenti verticali tra le attività di Sonae e BKCF nello Spazio economico europeo. L'operazione è stata esaminata secondo la procedura semplificata.