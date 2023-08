Borsa New York poco mossa a metà seduta

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street è pressoché stabile al giro di boa, confermando una sostanziale cautela in vista della pubblicazione del Job Report venerdì: i dati sul mercato del lavoro daranno qualche indicazione in più sulle possibili decisioni che prenderà la Fed alla prosisma riunione di settembre e nei mesi a venire. Ilè fermo sui 34.894 punti, mentre l'procede a piccoli passi e si attesta a 4.515 punti. In moderato rialzo il(+0,55%) e l'(+0,41%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,85%) e(+0,46%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,44%.del Dow Jones,(+1,76%),(+1,15%),(+1,06%) e(+0,82%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,65%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,70%.Tra i(+6,19%),(+5,64%),(+5,37%) e(+2,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,24%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,55%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,14%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,93%.