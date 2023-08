Borse europee chiudono deboli. Piazza Affari tiene

S&P-500

(Teleborsa) -, che hanno espresso cautela assieme a Wall Street, dove l'conferma un incremento dello 0,41%. I mercati sono in attesa dei, mentre oggi ildel settore privato ed ilhanno deluso.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,092. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,35%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,05%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +167 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,17%.tentenna, che cede lo 0,24%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 28.917 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 30.935 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Guadagni frazionali per il(+0,42%); sulla parità il(-0,07%).Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,98%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,94%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,36%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,07%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,18%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,02%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,90%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,68%.Tra i(+6,72%),(+2,84%),(+1,86%) e(+1,75%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -2,15%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,14%.scende dell'1,89%.Calo deciso per, che segna un -1,64%.