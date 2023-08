Internazionalizzazione, Cdp lavora a "Sinergia Italia"

(Teleborsa) - Nel primo anno di attività la piattaforma digitalecreata daper connettere le imprese italiane con aziende e partner esteri dei principali mercati internazionali, ha raccolto l'adesione di 5mila imprese italiane ed estere che hanno svolto mille incontri. Risultati che hanno spinto Cdp a continuare a puntare su questo modello per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane con una nuova iniziativa.Il nuovo progetto sul tavolo, nato sulla scia di Business Matching, la cui partenza – come annunciain un'intervista al Sole 24 Ore – è prevista per fine novembre, si chiamaed è volto a favorire lotramite – sottolinea il quotidiano di Confindustria – "un algoritmo di 'matchmaking' basato sulle loro caratteristiche ed esigenze"."Sinergia Italia punta a a sostenere la crescita e lo sviluppo delle diverse società che fanno parte della galassia Cdp e non solo – spiega al Sole 24 Ore–, favorendo le connessioni tra grandi aziende ed eccellenze italiane operanti in settori strategici e contribuire così alla nascita di iniziative ad alto impatto e allo sviluppo di tecnologie chiave per il Paese". Il progetto – fa sapere Barchiesi – punta a coinvolgere ": insieme alle partecipate dirette o indirette, anche le start up e le pmi in cui hanno investito i fondi di Cdp Venture Capital e Fondo Italiano d'investimento". Società con un volume d'affari complessivo di circaSi va da, passando perfino alle piccole e medie realtà al centro degli investimenti dei veicoli targati Cassa e per le quali – evidenzia il Sole 24 Ore – "la partecipazione a 'Sinergia Italia' potrebbe fare la differenza"."Noi gestiremo la piattaforma. Se la Cassa sarà coinvolta direttamente tramite controllate sotto direzione e coordinamento, a quel punto – afferma– si applicherà il regolamento aziendale che disciplina le operazioni tra parti correlate con l'obbligo di avviare iter rafforzati e di sottoporre l'eventuale dossier al parere preventivo del comitato parti correlate. Se, invece, non si tratterà di questo tipo di realtà, allora le società interessate applicheranno le procedure interne".