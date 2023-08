Wall Street avvia gli scambi poco mossa dopo dati

Dow Jones

(Teleborsa) -, ancora condizionata dall'attesa per iche arriveranno nei prossimi giorni: domani quello sullee venerdì il. Intanto, il consueto rapporto mensile disul settore privato ha confermato che la crescita occupazionale si è raffreddata, con 177 mila posti di lavoro rispetto ai 324 mila del mese precedente., avendo rivisto al ribasso la crescita economica al 2,1% dal 2,4% indicato dalla stima preliminare.Il quadro che sta emergendo sembrerebbe segnalare une potrebbe convincere la Federal Reserve adil ciclo diavviato da più di un anno. Lo ha assicurato anche i Presidente Powell da Jackson Hole, confermando che ilper decidere come procedere.Frattanto, a New York, l'indicesale dello 0,25% a 34.938 punti; sulla stessa linea l', che avvia la seduta a 4.504 punti, in vantaggio di un modesto 0,15%. Consolida i livelli della vigilia ilche sosta sulla parità; sulla stessa tendenza l'(+0,1%).