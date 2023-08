Asia mista, scendono listini cinesi per timori su manifattura e immobiliare

Tokyo

(Teleborsa) -, conche hanno compensato il crescente ottimismo a Wall Street per la potenziale conclusione del ciclo di rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve. Continuano inoltre a pesare le, con Country Garden (il più grande promotore immobiliare cinese) che ha registrato una massiccia perdita di quasi 7 miliardi di dollari e ha messo in guardia da un potenziale default.Chiude in aumento la, che mostra sulun rialzo dello 0,88%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso. I dati sulle vendite al dettaglio più forti del previsto per luglio sono stati bilanciati da una lettura più debole delle attese per la produzione industriale Al contrario,ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia, mentre Shanghai perde lo 0,63% elo 0,41%. I dati ufficiali hanno mostrato che ildel paese si è contratto per il quinto mese consecutivo in agosto, anche se a un ritmo più lento del previsto.In frazionale calo(-0,4%). Sulla parità(-0,05%); sulla stessa linea, senza direzione(+0,09%).Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,23%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,02%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,09%.Il rendimento dell'è pari 0,65%, mentre il rendimento delscambia 2,59%.