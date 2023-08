Intesa Sanpaolo, offerta di riacquisto ed emissione di nuove obbligazioni AT1

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha annunciato unaper cassa di tutto o parte del proprio"€750.000.000 Additional Tier 1 Notes" (ISIN XS1614415542) con un importo nominale complessivo in circolazione di 750 milioni di euro e il lancio di unadi un titolo obbligazionario perpetuo di tipo Additional Tier 1 a tasso fisso reset per un importo nominale non inferiore a 750 milioni di euro.L'offerta, che viene effettuata contemporaneamente all'emissione dei Nuovi Titoli (New Notes Offering), è in linea con lada parte dell'offerente del. In aggiunta, l'offerta offre liquidità agli investitori che aderiranno e al contempo dà ai medesimi investitori l'opportunità di reinvestire i fondi nei Nuovi Titoli.Intesa ha presentato un'istanza alla Banca Centrale Europea e alla Banca d’Italia al fine di ottenere l'per il riacquisto dei Titoli Esistenti nell'ambito dell'offerta e ha ottenuto tale autorizzazione-BofA, Intesa Sanpaolo e Morgan Stanley agiscono come, e assieme ai Global Coordinators, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs e UBS, agiscono come