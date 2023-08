Piazza Affari e le altre Borse europee chiudono incerte

S&P-500

(Teleborsa) -, lasciando prevalere ladella pubblicazione domani dei. Anche Wall Street infatti si conferma cauta, con l'che si conferma poco mosso (+0,17%).Segno meno per l', in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-0,76%). L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,18%.Avanza di poco lo, che si porta a +164 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,11%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,35%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,46%, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,65%.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 28.833 punti, con uno scarto percentuale dello 0,29%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 30.865 punti.Guadagni frazionali per il(+0,47%); come pure, in rialzo il(+0,85%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,66%),(+2,20%),(+2,11%) e(+1,09%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,27%.Calo deciso per, che segna un -3,24%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,55%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,94%.del FTSE MidCap,(+9,46%),(+5,44%),(+4,78%) e(+3,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,23%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,03%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,47%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,20%.