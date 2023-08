SIF Italia non a conoscenza di acquisti azioni Visibilia da parte di Ruffino

SIF Italia

Visibilia Editore

(Teleborsa) -, società attiva nel settore dell'amministrazione degli immobili e quotata su Euronext Growth Milan, ha reso noto chedi azionida parte die di essere venuta a conoscenza dalla delibera di CONSOB Dai dati risultanti dalle tabelle allegate alla delibera sembrerebbe che, per effetto della partecipazione aggregata di SIF Italia e dello scomparso Luca Ruffino e singolarmente per SIF Italia, "le soglie partecipative che potessero rilevare ai fini dell'applicazione della disciplina richiamata nello statuto di Visibilia in materia dinei termini e con le modalità ivi stabilite, siano state superate durante il periodo di riferimento", si legge in una nota.La società "sta approfondendo le analisi derivanti dallo scenario sopraindicato e intendeper effettuare una valutazione interna e adottare le opportune iniziative gestorie", viene sottolineato.