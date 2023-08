Wall Street in stand-by

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street prosegue gli scambi sulla parità, in vista domani dei dati chiave sul mercato del lavoro. Nessuna variazione significativa per il ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.880 punti; rimane ai nastri di partenza anche l'che si posiziona a 4.522 punti. In moderato rialzo il(+0,49%) e l'(+0,26%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,78%),(+0,51%) e(+0,50%). Il settore, con il suo -0,50%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+3,24%),(+2,42%),(+1,14%) e(+1,07%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,83%.Calo deciso per, che segna un -1,73%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,93%.Tentenna, che cede lo 0,92%.Tra i(+8,86%),(+4,91%),(+3,77%) e(+2,90%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna -2,95%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,47%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,32%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,20%.