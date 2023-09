Chiusura negativa per Piazza Affari, zavorrata da auto e banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con, appesantita dai ribassi del settore automotive e bancario.A incidere sull'andamento dei principali indici sono stati anche alcuni dati macroeconomici: inil valore definitivo deldi agosto è risultato inferiore alla stima provvisoria, ma comunque superiore a luglio, con la permanenza su valori recessivi che è stata causata dalla continua debolezza degli ordini; in, lettura finale del è stata peggiorativa , con una variazione di -0,4% t/t e di +0,4% a/a (contro -0,3% e +0,6%, rispettivamente) e la disaggregazione dei dati che ha evidenziato una contrazione della spesa pubblica e degli investimenti nell'edilizia.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,48%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.938,1 dollari l'oncia. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,51%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +167 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con ilpari al 4,21%.tentenna, che cede lo 0,67%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,34%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,27%.Chiude in ribasso, con ilche lascia sul parterre lo 0,63%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,61%, scambiando a 30.676 punti. In frazionale calo il(-0,44%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità il(-0,65%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,76%),(+1,78%),(+0,98%) e(+0,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,00%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,19%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,86%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,27%.del FTSE MidCap,(+1,58%),(+1,39%),(+1,06%) e(+0,98%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,09%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,34%.scende del 2,04%. Calo deciso per, che segna un -1,69%.