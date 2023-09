Milano prudente con le altre borse europee nonostante doccia fredda PIL

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scontano qualche incertezza per la pubblicazione del, anche se i buoni dato sule quelli deihanno favorito un piccolo recupero dei mercati. Modesto l'impatto del, rivisto al ribasso a -0,4%.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%. Lieve aumento dell', che sale a 1.944 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,99%, a 84,46 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,14%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, meglio, che registra un aumento dello 0,55%, a piccoli passi, che mostra un incremento dello 0,16%.Sosta poso sopra parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 28.836 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 30.863 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(-0,1%); in lieve ribasso il(-0,36%).di Piazza Affari, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,71%.avanza dell'1,50%.avanza dell'1,29%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,01%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,64%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,47%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,69%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,53%.Tra i(+1,58%),(+1,27%),(+1,05%) e(+0,92%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,50%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,07%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,67%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,31%.