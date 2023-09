Walgreens Boots Alliance, CEO lascia il ruolo dopo due anni

Walgreens Boots Alliance

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nella distribuzione di prodotti per la salute e il benessere, ha annunciato che board ehanno concordato di comune accordo che Brewer, a partire da 31 agosto 2023.Il consiglio ha nominato, attuale Lead Independent Director, come amministratore delegato. Brewer ha accettato di continuare a fornire consulenza alla WBA mentre la società conduce la ricerca di un CEO permanente.Le azioni di Walgreens Boots Alliance hanno, con l'azienda che ha fatto fatica ad affrontare un calo della domanda di test e vaccini Covid-19.Roz Brewer era stata, proprio mentre i vaccini Covid-19 stavano diventando disponibili per il popolo americano, con Walgreens Boots Alliance che ha poi somministrato oltre 70 milioni di vaccinazioni. A ottobre 2021, Brewer e il suo team hanno introdotto una significativa svolta strategica verso la crescita di WBA nel settore sanitario, comprese tre acquisizioni strategiche per espandere e accelerare le offerte sanitarie di WBA incentrate sul consumatore.