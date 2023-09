Wall Street chiude cauta spettando il Job Report

Dow Jones

(Teleborsa) - Alla fine prevale la cautela a Wall Street, che chiude in rosso, in attesa dei dati sul mercato del lavoro in uscita venerdì. Numeri che daranno qualche indicazioni sulle prossime mosse di politica monetaria della Fed. A New York, chiude sotto la parità il, che scende a 34.722 punti, con uno scarto percentuale dello 0,48%, mentre resta piatto l', con chiusura su 4.508 punti. In moderato rialzo il(+0,25%); senza direzione l'(-0,02%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,21%),(-1,03%) e(-0,54%).Al top tra i(+2,98%),(+2,13%),(+1,80%) e(+1,01%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,00%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,11%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,36%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,25%.Tra i(+9,35%),(+5,98%),(+3,49%) e(+3,41%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,93%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,04%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,36%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,24%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,5%; preced. 3,5%)14:30: Variazione occupati (atteso 170K unità; preced. 187K unità)15:45: PMI manifatturiero (atteso 47 punti; preced. 49 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 46,6 punti; preced. 46,4 punti)16:00: Ordini industria, mensile (preced. 2,3%)15:45: PMI composito (preced. 52 punti)15:45: PMI servizi (preced. 52,3 punti).