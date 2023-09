Wall Street resta al palo dopo indebolimento mercato del lavoro

Intesa Sanpaolo

Lululemon

Broadcom

Dell

Walgreens Boots Alliance

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

finanziario

beni di consumo per l'ufficio

utilities

beni di consumo secondari

Intel

Chevron

Caterpillar

Dow

Walgreens Boots Alliance

Walt Disney

Wal-Mart

Coca Cola

Lululemon Athletica

PDD Holdings

JD.com

Intel

Warner Bros Discovery

Broadcom

Walgreens Boots Alliance

Tesla Motors

(Teleborsa) -, annullando i rialzi iniziali, dopo che i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics hanno mostrato che il tasso di disoccupazione è aumentato ad agosto e la crescita dei salari è rallentata, facendo aumentare ledi interesse."Negli Stati Uniti la crescita occupazionale è rallentata anche ad agosto, consentendo di compiere- ha commentato Luca Mezzomo, responsabile analisi macroeconomica della Direzione Centrale Studi e Ricerche di- il tasso di disoccupazione resta molto basso, ma sale per l'aumento della partecipazione. La dinamica dei salari orari rallenta marginalmente. I dati dovrebbero favorire la sospensione dei rialzi Fed".Sul fronte deiha incrementato la guidance annuale dopo una trimestrale migliore delle attese,ha fornito una guidance debole per il trimestre in corso,ha registrato un secondo semestre oltre le attese per ricavi e utili per azione. Tra gli altriha comunicato che la CEO lascerà il ruolo dopo circa due anni.Guardando ai, ilsi attesta a 34.774 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.511 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,17%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l'(-0,05%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+1,91%),(+1,07%) e(+0,79%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,06%),(-1,02%) e(-0,73%).Tra i(+3,32%),(+1,72%),(+1,45%) e(+0,99%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,44%. Calo deciso per, che segna un -2,42%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,38%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,90%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,32%),(+4,00%),(+3,37%) e(+3,32%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,97%. Pesante, che segna una discesa di ben -5,58 punti percentuali. Seduta negativa per, che scende del 5,44%. Sensibili perdite per, in calo del 4,39%.