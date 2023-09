Borse Ue si confermano positive con Wall Street chiusa per festività

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli indici che si muovono in frazionale rialzo, portando a casa aumenti di circa mezzo punto., dove si registrano acquisti selettivi, in una giornata povera di spunti per lanel giorno dellaL'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,21%. Lieve aumento dell', che sale a 1.944,1 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 85,56 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +169 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,25%.avanza dello 0,46%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,44%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,49%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,52%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 30.833 punti.Poco sopra la parità il(+0,41%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il(+0,42%).Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo del 3,26%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,63%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,39%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,14%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,81%.Tentenna, che cede l'1,43%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,21%),(+2,08%),(+1,86%) e(+1,76%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,03%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,43%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,35%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,93%.