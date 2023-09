CDP, Gorno Tempini: "Sostenibilità parte integrante della nostra strategia"

(Teleborsa) - "L'approccio di, da un punto di vista della sostenibilità, è cambiato in modo significativo negli ultimi anni. E' diventato parte integrante del nostro piano industriale". E' quanto affermato daPresidente di, a margine dell'Euronext Sustainability Week, in corso in piazza Affari, a Milano."La sostenibilità - ha precisato - non è più solo finanziaria, anche se la parte finanziaria e ladi Cassa rimane un obiettivo fondamentale, ma, cioè tutti i fattori ESG".La sostenibilità - ha concluso Gorno Tempini - deve ", a partire dalle nostre persone, dalle nostre controparti, dai nostri clienti, per far sì che un'istituzione come Casa possa dare il suo contributo ad un mondo più sostenibile".