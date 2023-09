Piazza Affari avanti con le altre borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si avvantaggiano dellain attesa di nuovi stimoli della banca centrale cinese. A sostenere i mercati del Continente concorrono ancora i, anche se per la giornata odiernaper la festività del lavoro.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. Lieve aumento dell', che sale a 1.944,1 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 85,28 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +169 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,26%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,66%,avanza dello 0,69%, e bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,77%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,80%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,77% rispetto alla chiusura precedente.In frazionale progresso il(+0,46%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità il(+0,37%).di Piazza Affari, buona performance per, che cresce del 2,28%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,23%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,50%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,39%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,97%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,78%.del FTSE MidCap,(+6,34%),(+3,01%),(+1,86%) e(+1,73%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,65%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,49%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,47%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,93%.