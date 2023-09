Seduta poco mossa per le Borse europee orfane di Wall Street

Telecom Italia

(Teleborsa) -, chedopo una prima parte di seduta positiva. La giornata è stata priva di grandi spunti, per l'assenza di indicatori macroeconomici di rilievo e per la chiusura di Wall Street (a causa della festività del Labor Day).A Piazza Affariildi, mentre si avvicina il riassetto della Rete con le trattative in corso tra il fondo statunitense KKR e il ministero delle Finanze, e ildi, a causa dell'incertezza sui tempi della prevista privatizzazione e della ricerca di un partner (con vari esponenti della maggioranza che sono intervenuti sul tema durante il weekend).L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,079. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.944,1 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,67%.Avanza di poco lo, che si porta a +170 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con ilpari al 4,28%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,24%.Chiude sulla parità la, con ilche si attesta a 28.647 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 30.671 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,12%); sulla stessa tendenza, sulla parità il(-0,03%).Tra lea grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,46%. Buona performance per, che cresce del 2,07%. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,93%.avanza dello 0,90%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che termina le contrattazioni a -3,67%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,30%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,23%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a(+5,07%),(+3,49%),(+2,10%) e(+1,81%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,07%. Sensibili perdite per, in calo del 3,88%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,13%. Fiacca, che mostra un decremento dell'1,36%.