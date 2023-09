Tokyo chiude positiva. Borse cinesi in rally su attese nuovi stimoli

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, in scia ai dati suldiffusi venerdì scorso, che raffreddano le attese di nuovi rialzi dei tassi da parte della Fed. Per contro, i mercati attendono nuove, per rilanciare un'economia ssopita dal Covid ed un mercato immobiliareb in piena crisi.continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,52%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso;, mentre il Topix guadagna un più robusto 0,92%. Sulla stessa linea(+0,62%).Bene le Borse cinesi, proprio sulla scommessa di nuovi aiuti: positivache guadagna l'1,15%, assiem4e a, che continua la giornata in aumento dell'1,01%. Bene ancheche avanza dello 0,87%.Fra le borse che chiuderanno più tardi gli scambi, balza in alto(+2,45%), mentre mostrano pe5rformance più modeste,con scarti frazionali.Sulla parità(+0,06%); poco sopra la parità(+0,39%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,02%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,15%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,03%.Il rendimento per l'è pari 0,65%, mentre il rendimento deltratta 2,64%.