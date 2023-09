Australia, banca centrale lascia tassi invariati al 4,1%

(Teleborsa) -stamattinain linea con le attese, confermando una pausa nel percorso di aggiustamento dei tassiIl direttivo della Reserve Bank of Australia, nell'odierna riunione di politica monetaria, ha confermato che, ma restae si prevede che resterà su livelli oltre il target per un certo periodo di tempo.E' sulla base di queste valutazioni che ilnel sentiero di aggiustamento dei tassi, ma non nasconde ch3e serviranno ulteriori aumenti perentro un periodo 0di tempo ragionevole.La RBA conferma che un ulteriore aggiustamentoe si prevede che quest'ultima si attesti al 3,25% entro la fine del 2024 ed torni. Nel frattempo, la banca centrale conferma che l'’economia australiana sta attraversando un periodo di crescita inferiore al trend e si prevede che tale crescita continui ancora per un po’."L’inflazione elevata grava sui redditi reali delle persone e la crescita dei consumi delle famiglie è debole, così come gli investimenti immobiliari. Ciononostante, le condizioni sul mercato del lavoro restano tese, anche se si sono leggermente allentate. Dato che si prevede che, il tasso di disoccupazione dovrebbe aumentare gradualmente fino a circa il 4,5% alla fine del prossimo anno. La crescita dei salari è aumentata nell’ultimo anno ma è ancora coerente con l’obiettivo di inflazione, a condizione che la crescita della produttività riprenda".