Banca Progetto, utile sale a 38,3 milioni di euro nel primo semestre

(Teleborsa) -, banca digitale specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, ha chiuso ildel 2023 con unpari a 38,3 milioni di euro, in crescita del 20,4% rispetto ai 31,8 milioni di euro dei primi sei mesi 2022."Gli ottimi risultati del primo semestre 2023n termini di volumi e ricavi, sostenuti da una raccolta sempre più diversificata, una elevata efficienza operativa e una forte solidità patrimoniale - ha commentato l'- L'ingresso della banca nel segmento factoring integra il portafoglio prodotti offerto alle imprese, confermando il nostro ruolo come piattaforma bancaria digitale integrata di riferimento per le PMI, a supporto del loro sviluppo sostenibile".I risultati del primo semestre 2023 evidenziano unpari a 7,5 miliardi di euro e un CET 1 Ratio al 18,8%, che si confrontano rispettivamente con un totale attivo di euro 6,7 miliardi di euro, undel 17,2% registrati a fine 2022. Il costo del rischio è pari allo 0,8%, con un net NPE ratio di circa il 2%sotto forma di finanziamenti a medio-lungo termine, pari a 1,5 miliardi di euro nel primo semestre del 2023, risultano in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Lain Italia, Germania, Spagna e Olanda si attesta a circa 5 miliardi di euro al 30 giugno 2023, in crescita (+14%) rispetto ai 4,4 miliardi di euro a fine 2022.