Illumina nomina Jacob Thaysen come CEO

Illumina

Agilent Technologies

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società statunitense di biotecnologie, ha nominatocome. A giugno si era dimesso il CEO in carica, dopo u a battaglia con l'investitore attivista Carl Icahn. La nomina è efficace partire dal 25 settembre 2023Thaysen, è vicepresidente senior die presidente della sua divisione Life Sciences and Applied Markets Group."Dopo aver condotto un, siamo entusiasti di aver trovato qualcuno del calibro di Jacob che diventerà amministratore delegato di Illumina e contribuirà a plasmare e guidare l'azienda nella sua prossima fase di crescita - ha affermato Stephen MacMillan, presidente di Illumina - La combinazione unica di profonda esperienza tecnologica e commerciale di Jacob costituirà un grande valore aggiunto per Illumina".